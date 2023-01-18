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17:00, 18 января 2023 года Орловская детская стоматологическая поликлиника получила новый дентальный томограф На сегодня аппарат такого уровня единственный в Орловской области.





В Орловской детской стоматологической поликлинике заработал новый дентальный томограф. Аппарат такого уровня пока один в области. С помощью трехмерных снимков медики могут диагностировать опухоли и кисты, которые не видны на обычных рентгеновских снимках, определить объем дыхательного прохода, что очень важно при ортодонтическом лечении.





Елена Литинская





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