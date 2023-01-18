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16:30, 18 января 2023 года Орловский доброволец вернулся с передовой к любящей семье Игорю было 54 года, когда он сам пришел на призывной пункт. Юбилей встретил в зоне СВО. О герое наших дней – в материале Ирины Костиной.











Ирина Костина





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