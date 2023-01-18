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18:30, 18 января 2023 года Мосты в Орле оснастят дополнительным освещением и видеонаблюдением Работы планируют выполнить до конца зимы.





По поручению мэра Орла Юрия Парахина на шести категорированных мостах продолжаются работы по дополнительному освещению и видеонаблюдению. Речь идет о следующих переправах: Лужковской, Тургеневской, Раздольной, Октябрьской, мосте Дружбы и путепроводе 379 км на ул. Михалицына. После реконструкции в список добавится Красный мост. Об этом сообщает мэрия Орла.



Светильники, снятые с мостов, установят для подсветки подмостового пространства. Проезжую часть осветят новые, более мощные фонари. Стоимость работ составит 13,5 млн рублей. Также действует контракт на установку 170 камер на всех шести мостах. Одновременно в районе мостов провели опиловку поросли.



Работы идут в рамках обеспечения антитеррористический безопасности.





Орловское Информбюро





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