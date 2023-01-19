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9:00, 19 января 2023 года Орловской "Спецавтобазе" доставили новую снегоуборочную технику Предприятие получило два лаповых снегопогрузчика.





Парк спецтехники МУП "Спецавтобаза" города Орла пополнился двумя лаповыми снегопогрузчиками. Машины доставил московский поставщик. Как сообщили в мэрии, стоимость техники составила 12,5 млн рублей.



Погрузчики изготовлены в Рыбинске. После прохождения всех необходимых процедур они выйдут на дороги города.



Фото: мэрия Орла





Орловское Информбюро





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