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18:00, 18 января 2023 года До конца зимы в Ливнах установят свыше 400 контейнеров для вторсырья Баки для сухих отходов устанавливают на улицах частного сектора и во дворах многоквартирных домов.





В течение января - февраля в Ливнах будут размещены 439 баков для сбора "сухих" отходов. Их устанавливают на улицах частного сектора и во дворах многоквартирных домов в рамках нацпроекта "Экология", - сообщает региональный информационный портал.



Работа уже выполнена на улицах Мира, Титова, Пухова, Гражданской, Земляничной, Комсомольской, Первой Луговой, Второй Стрелецкой, Зеленой и других.



Переход на раздельный сбор мусора в Ливнах только начался, он займет несколько лет.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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