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17:30, 18 января 2023 года Журналист ГТРК "Орел" отмечена наградой Совета Федерации Победу Ирине Мельниковой принес материал об орловском ансамбле "Каравай".





В копилке ГТРК "Орел" на одну крупную награду стало больше. Свое законное место на выставочном стенде заняла статуэтка за победу в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ. Конкуренция была серьезной. Поступило 200 заявок из 65 регионов.



Победу в номинации "Год жизни страны" корреспонденту "Радио России. Орел" Ирине Мельниковой принес материал об орловском ансамбле "Каравай". О новой победе в нашем коллективе – в сюжете Марии Семак.





Мария Семак





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