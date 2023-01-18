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19:00, 18 января 2023 года Орловцы отмечают Крещенский сочельник Один из главных праздников православия встретят уже завтра, 19 января.





Православные готовятся к великому Крещению Господня. 18 января, в сочельник, проходит водосвятие. Освященную воду пьют натощак с молитвой, умываются ею, а также окропляют жилище и вещи. Считается, что эта вода не портится и не теряет своей святости.



Купаться в крещенскую ночь в проруби еще одна народная традиция. В муниципалитетах оборудуют 25 купелей. В Орле иорданей не будет.



Главная заповедь крещения – очищение собственной души. В эти дни нужно действовать только с добрыми помыслами: не злословить, не ругаться, не совершать плохие поступки, никому не желать зла.





Татьяна Тимохина





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