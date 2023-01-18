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18:24, 18 января 2023 года Орловцам рассказали как вернуть деньги за обучение Если вы официально трудоустроены и оплачиваете свое обучение или обучение ребенка, брата, сестры, то можете рассчитывать на возврат части денег – получение налогового вычета на образование.





Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – налоговый вычет – это возврат части ранее уплаченного налога. В России есть несколько видов налоговых вычетов, в том числе налоговый вычет на образование. Его можно получить, если вы трудоустроены официально и оплатили за свое обучение либо обучение своего ребенка, брата или сестры. В этом случае государство частично вернет деньги за счет налогов, уплаченных за вас работодателем по ставке 13%. И, кстати: похоже, налоговый вычет на образование скоро вырастет! В каких случаях можно получить налоговый вычет на образование

Налоговый вычет на образование может получить человек, который работает официально, платит налоги и при этом оплачивает: • свое обучение любой формы (дневное, вечернее, заочное, любое другое); • очное обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет; • очное обучение опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет; • очное обучение своих бывших опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения опеки или попечительства); • очное обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет (и полнородных, т.е. имеющими с ним общих отца и мать, и неполнородных – имеющими с ним только одного общего родителя).

Важно, что налоговый вычет на образование распространяется на учебу в государственных, муниципальных и частных образовательных учреждениях: вузах, колледжах; школах; детских садах; в учреждениях дополнительного образования для взрослых студентов (курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т. п.); в учреждениях дополнительного образования детей (детские школы искусств, музыкальные школы, детско–юношеские спортивные школы и т. п.). Налоговый вычет на образование предоставляется, если у учебного заведения есть лицензия. Если образование ведет индивидуальный предприниматель, он должен иметь лицензию или запись госреестре ИП об осуществлении образовательной деятельности. Если же это иностранная организация, у нее также должны быть определенные документы. Размер налогового вычета по расходам на обучение Вернуть можно 13%, то есть уплаченный вами подоходный налог. Но при исчислении вычета существует максимальный предел, который и учитывается при расчетах. 50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета. 120 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение (обучения брата или сестры). Эта сумма включает и другие расходы: например, лечение, пенсионные взносы и другие. То есть, если вы оплачиваете обучение ребенка и заплатили за год, предположим, 150 тыс. рублей, то государство вернет вам 13% не со 150, а только с 50 тысяч за год обучения. Сумма может составить до 6,5 тыс. рублей. Если же вы оплатили ваше собственное образование, потратив за год те же 150 тысяч рублей в год, то вам вернется 13% от 120 тысяч, то есть до 15,6 тысяч в год. Кстати, недавно в Госдуму внесли законопроект, который предлагает увеличить налоговый вычет на образование детей до 120 тыс. рублей.





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