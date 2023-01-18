В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более 5 500 человек

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19:30, 18 января 2023 года
В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более 5 500 человекОрловцы стали больше обращаться за помощью к медикам.
По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Орловской области, с 9 по 15 января в регионе ОРВИ, гриппом и коронавирусом заболели 5 554 человека.
– Отмечен значительный рост обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ на 98,6% по сравнению с предыдущей календарной неделей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты управления Роспотребнадзора обращают внимание на то, что при появлении симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.
Сергей СИЛАЕВ