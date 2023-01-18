В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более 5 500 человек

Орловцы стали больше обращаться за помощью к медикам.

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пресс-службы управления Роспотребнадзора по Орловской области, с 9 по 15 января в регионе ОРВИ, гриппом и коронавирусом заболели 5 554 человека.

– Отмечен значительный рост обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ на 98,6% по сравнению с предыдущей календарной неделей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления Роспотребнадзора обращают внимание на то, что при появлении симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.