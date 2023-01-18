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21:59, 18 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Орловские хирурги провели сложнейшую операцию на сердце. - Сегодня в полночь вся вода станет святой - православные орловцы готовятся отметить Крещение Господне.

- Орловца, который метнул коктейль Молотова в здание областной администрации, оставят под стражей.

- На заседании оперштаба в Орле обсудили вопросы безопасности региона.





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