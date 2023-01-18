В Орле и Мценске появятся умные спортплощадки в 2023 году

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20:00, 18 января 2023 года
В Орле и Мценске появятся умные спортплощадки в 2023 годуОборудование уже закуплено.
Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В регионе продолжается строительство "умных" спортивных площадок с удобными тренажерами, интернетом, возможностью считать QR-код и посмотреть, как правильно заниматься.
В прошлом году планировалось закупить один комплект, но благодаря поддержке Министерства спорта и правительства РФ, удалось приобрести два. Один из них установят в Орле на стадионе около школ №13 и №18, а другой – в Мценске в микрорайоне Коммаш.
Сергей СИЛАЕВ