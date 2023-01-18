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20:00, 18 января 2023 года В Орле и Мценске появятся умные спортплощадки в 2023 году Оборудование уже закуплено.





"Телеграммы из Орла". В регионе продолжается строительство "умных" спортивных площадок с удобными тренажерами, интернетом, возможностью считать Об этом сообщил тг-канал. В регионе продолжается строительство "умных" спортивных площадок с удобными тренажерами, интернетом, возможностью считать QR -код и посмотреть, как правильно заниматься.

В прошлом году планировалось закупить один комплект, но благодаря поддержке Министерства спорта и правительства РФ, удалось приобрести два. Один из них установят в Орле на стадионе около школ №13 и №18, а другой – в Мценске в микрорайоне Коммаш.





Сергей СИЛАЕВ





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