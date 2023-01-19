Орловские хирурги провели сложнейшую операцию в области предсердия

У женщины сломался порт, через который она получала курс химиотерапии.

Орловчанка много лет борется с онкологией, но и этот процесс осложнился. У женщины отломился от порта кусок искусственного сосуда и ушел в правое предсердие. Локализацию куска пластмассовой трубки в критической близости к сердцу обнаружили орловские онкологи и срочно направили пациентку к сосудистым хирургам.

Посовещавшись, Алексей Середицкий и коллеги взялись за малоинвазивное вмешательство под контролем не только рентгена, но и УЗИ. Операция осложнилась тем, что катетер уже врос в ткани предсердия, но все закончилось благополучно. Пациентка призналась, что напишет письмо с благодарностью в Министерство здравоохранения.



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