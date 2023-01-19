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7:30, 19 января 2023 года В Орле 19 января будет тепло и ветрено Температура не опустится ниже нуля даже ночью.





Гидрометцентр, днем, 19 января, столбики термометров покажут +5. Осадков не прогнозируется. Северный ветер подует со скоростью 7 м/с, а давление – 743 мм рт ст. Как сообщает орловский, днем, 19 января, столбики термометров покажут +5. Осадков не прогнозируется. Северный ветер подует со скоростью 7 м/с, а давление – 743 мм рт ст. В ночь с 19 на 20 января в областной столице будет +3. Дождя и снега не будет, а ветер подует со скоростью 8 м/с. Давление – 744 мм рт.ст.





Сергей СИЛАЕВ





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