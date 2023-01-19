Главная » Новости



10:02, 19 января 2023 года Для орловских школьников организовали праздник со святочными гаданиями О культуре русского народа и духовно-нравственных устоях в игровой форме рассказали третьеклассникам школы №24.





В какие игры играли дети, какие были гадания и как отмечали святки? О культуре русского народа и духовно-нравственных устоях в игровой форме рассказали третьеклассникам школы №24. В музее писателей-орловцев для ребят организовали праздник со святочными гаданиями.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2