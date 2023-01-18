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20:30, 18 января 2023 года

Орловская область собирает пять гуманитарных грузов для участников СВО

Ближайшая поездка с необходимым для бойцов запланирована на 19 января.


Об этом 18 января рассказал губернатор региона Андрей Клычков в рамках прямого эфира.

Мы сегодня работаем по поддержке тех ребят, кто находится сегодня на службе. У нас сейчас формируется пять грузов. Завтра уже очередная поездка, послезавтра – еще одна, - отметил глава региона.

Губернатор отметил, что с помощью бизнес-сообщества, различных организаций и простых граждан стало возможным быстрое формирование больших посылок.

Грузы большие все. Это не багажники машин, а грузовой транспорт, который мы загружаем, - уточнил Клычков. 


Сергей СИЛАЕВ
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