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21:00, 18 января 2023 года В Орел приедет министр экономического развития РФ Максим Решетников Он посетит регион 20 января.





Андрей Клычков.



Глава региона рассказал, что в ближайшее время он встретится с главами муниципальных образований, а также проведет совещание по нацпроектам. Также в конце недели в регион прибудет министр экономического развития России Максим Решетников.



– В пятницу запланирован приезд министра экономического развития, - анонсировал встречу губернатор. Об этом 18 января в традиционном прямом эфире объявил глава Орловской областиГлава региона рассказал, что в ближайшее время он встретится с главами муниципальных образований, а также проведет совещание по нацпроектам. Также в конце недели в регион прибудет министр экономического развития России Максим Решетников.– В пятницу запланирован приезд министра экономического развития, - анонсировал встречу губернатор.







Сергей СИЛАЕВ





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