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9:32, 19 января 2023 года Небо Орловской области ограничено для полетов Воздушные суда могут взлететь при условии их включения в разрешительный список и в соответствии с разрешением на использование воздушного пространства.





Небо над Орловщиной закрыто. Накануне на заседании оперштаба рассмотрели вопрос о порядке предоставления информации владельцами воздушных судов авиации общего назначения, воздушных судов региональных отделений ДОСААФ и беспилотников для включения в разрешительный список Орловской области.



Было принято решение, что полеты возможны только при условии включения воздушных судов в соответствующий список и на основании разрешения на использование воздушного пространства.





Орловское Информбюро





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