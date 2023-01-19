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10:30, 19 января 2023 года Подозреваемого в попытке поджога орловской областной администрации оставили под стражей Меру пресечения продлили до 24 февраля.





Суд вынес решение в отношении подозреваемого в попытке поджога здания администрации Орловской области. Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 24 февраля. Следователям нужно дополнительное время на проведение ряда экспертиз.



Напомним, что в августе прошлого года мужчина метнул бутылки с зажигательной смесью в здание областной администрации. Крупного возгорания удалось избежать благодаря оперативным действиям руководителя БУОО "Облхозэксплуатация" Александра Масалова. Во время тушения он получил ожоги.



Фигурант обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Известно, что он с 2019 года находился в розыске и не имеет регистрации.





Орловское Информбюро





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