Главная » Новости



11:00, 19 января 2023 года Суд в Орле приговорил двух бутлегеров к условным срокам Следователи изъяли спирт и спиртосодержащую продукцию стоимостью более двух миллионов рублей.





Заводской районный суд Орла принал двух местных жителей виновными в незаконном обороте спирта и спиртосодержащей продукции, а также незаконном использовании чужого товарного знака. Они приговорены к трем и двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в 70 тысяч рублей. В ходе следствия изъята продукция стоимостью свыше двух миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и УМВД.



Установлено, что с мая 2019 года по август 2020 года осужденные закупали в Мценске и Тульской области этиловый спирт. Его и другой немаркированный спиртосодержащий товар злоумышленники сбывали в Орле. Продукции присваивались различные наименования, включая известные алкогольные бренды.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.











Орловское Информбюро





Новости СМИ2