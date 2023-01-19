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12:30, 19 января 2023 года Лучшие лучники страны собрались на соревнованиях в Орле Наш город принимает серию масштабных соревнований по стрельбе из лука.





Орел вновь стал центром больших лучных соревнований. Сражения будут проходить до середины февраля. Первыми к мишеням вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Они боролись за награды Кубка России. О рекордах по количеству участников и важности мелочей – в материале Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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