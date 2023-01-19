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12:00, 19 января 2023 года Орловчанка несколько лет отдавала мошеннице деньги за сокращение тюремного срока родственнику Женщина лишилась более трех миллионов рублей.





Орловские полицейские подозревают 56-летнюю женщину в особо крупном мошенничестве. Потерпевшая в течение нескольких лет через работников службы такси или лично передала ей порядка трех миллионов рублей. Деньги фигурантка выманивала под предлогом сокращение тюремного срока родственнику жертвы. Потерпевшая передала правоохранителям имя и номер телефона злоумышленницы. Примечательно, что с обидчицей пострадавшая познакомилась на улице.



Как выяснилось, ранее подозреваемая уже была судима за мошенничества. На время расследования ее отпустили под подписку о невыезде.





Орловское Информбюро





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