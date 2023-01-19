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11:15, 19 января 2023 года

Ряд домов в Заводском районе Орла остался без отопления и горячей воды

Неудобства продлятся до 19:00 19 января.


Мэрия Орла предупреждает жителей ряда домов Заводского района Орла о временном отключении отопления и горячего водоснабжения. Неудобства связаны с устранением течи. Аварийные работы продлятся до 19:00 19 января.

Список домов, попавших под отключения:
  • Отключение отопления: ул. Комсомольская, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 372, 372, ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37;
     
  • Отключение горячего водоснабжения: ул. Комсомольская, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364,366, 368, 372, 376, 378, 382, 384, 386, 388, 390, 3952, 394, 396, 400, 402, 404, 406, ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35,37, 39, 41, 43, ул. Кромская, 3, 5, 7.



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