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13:00, 19 января 2023 года Орловские рыбаки готовятся к Чемпионату России по ловле на мормышку На соревнования в Воронеж в составе сборной региона поедут пять человек.





Сборная Орловской области по ловле на мормышку готовится к Чемпионату России. В ее составе – 5 человек. Состязания пройдут в середине февраля.



В январе в рамках подготовки наши рыбаки отправится на чемпионат Липецкой области, затем сразятся за звание лучших в Курской области. Все об особенностях подледного лова – в материале Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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