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13:30, 19 января 2023 года Болховский дом-интернат обзавелся гончарной мастерской Заниматься в ней могут как здоровые дети, так и с ограничениями.





В Болховском детском доме-интернате появилась собственная гончарная мастерская. Об этом сообщает региональный информационный портал. Заниматься в ней могут как здоровые дети, так и с ограничениями, в возрасте от 7 до 18 лет. Специальные прогаммы написаны для обеих групп. Работа с глиной хорошо развивает мелкую моторику.



На создание мастерской фонд "Соработничество" в рамках гранта "Бережливая инициатива" выделил более 400 тысяч рублей выделил. Свыше 300 тысяч направлено из областного бюджета.



Фото из архива и является иллюстрацией









Орловское Информбюро





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