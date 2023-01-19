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14:30, 19 января 2023 года В 2023 году в Орловской области благоустроят 87 дворовых и 48 общественных территорий На проведение работ направят 372 миллиона рублей.





В этом году в Орловской области благоустроят 87 дворовых и 48 общественных территорий. На проведение работ направят 372 миллиона рублей. Контрактацию по всем объектам поручено завершить до 1 марта.



На создание современных общественных пространств дополнительно выделят 520 миллионов рублей. По 70 миллионов рублей на развитие территорий получат города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы. 80,8 миллиона рублей выделят пгт. Змиевка Свердловского района, 90 миллионов рублей – Ливнам.





Орловское Информбюро





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