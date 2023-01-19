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14:00, 19 января 2023 года

Орловские прилавки пополняются продукцией местных производителей

Больше всего в регионе выпускают молочной продукции.


Прилавки орловских магазинов пополняются местной продукцией. Плюс для торговли очевиден: можно вычитать затраты на перевозку. Для покупателей, как правило, ценник выходит дешевле.

Не у всех орловских производителей есть средства на открытие собственных торговых точек. Попасть на полки федеральных сетей они не могут из-за объемов производства, которые не позволяют обеспечить поставки по всей стране. Тут на помощь приходят местные магазины и супермаркеты.

Больше всего орловские производители выпускают молочной продукции. Само молоко, сметана, творог, ряженка, сгущенка можно закупить в Болховском районе, Урицком и Мценском. А еще есть орловские крупы, макароны, хлеб и мука, овощи и фрукты, сыры и многое другое.


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