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15:00, 19 января 2023 года С начала года на Орловщине произошло порядка 40 пожаров В зимнее время число выездов спасателей на возгорания увеличивается. Участившиеся ЧП связывают с активным использованием электроприборов и газового оборудования, обогревателей. Как уберечься от беды?











Анна Вайсергисер





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