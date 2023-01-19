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15:30, 19 января 2023 года Орловцы отмечают Крещение Господне В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан.





19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Верующие вспоминают, как Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан.



В храмах прошла праздничная литургия и великое освящение воды, в полночь самые смелые окунулись в водоемы и купели. Как орловцы встретили одни из самых главных праздников православия, расскажет Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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