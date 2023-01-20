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8:00, 20 января 2023 года

Более 4,5 тысяч орловцев получат январскую выплату на первого ребенка

Она придет 19 января.


Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Ранее выплаты осуществляли органы соцзащиты, теперь полномочия переданы отделению социального фонда РФ по Орловской области.

Следующая февральская выплата за первого ребенка до трех лет придет в марте, за март – в апреле и так далее.

В феврале средства будут выплачиваться только по новым заявлениям – тем, кто обратится в Социальный фонд за назначением (продлением) ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, в январе-феврале 2023 года. С марта перечисление средств вернется к обычному графику, согласно которому выплаты за предыдущий месяц производятся в новом месяце, - уточнили в пресс-службе областного правительства.




Сергей СИЛАЕВ
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