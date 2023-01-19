На формирование городской среды Орла направят 277 миллионов рублей

Деньги израсходуют в 2023 году.

Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин на совещании с главами районов. Из федерального бюджета выделено 93 миллиона рублей, в областном и городском бюджетах заложено 89 миллионов.

В 2023 планируется благоустроить "Дворянское гнездо", городской парк культуры и отдыха и аллею Металлургов. Сметная документация на работы в "Дворянском гнезде" получила положительное заключение. Стоимость проекта – более 127 миллионов рублей.

Также рабочие отремонтируют 33 двора. Дизайн-проекты разработаны, в скором времени документы направят на госэкспертизу.