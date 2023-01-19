В Орле дом Лобанова сдадут в концессию

Ранее он принадлежал бывших крепостных матери Ивана Тургенева.

мэрии. Концессионное соглашение может позволить вдохнуть в объект культурного наследия вторую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе. Концессионное соглашение может позволить вдохнуть в объект культурного наследия вторую жизнь.

Ранее на комитете Орловского горсовета презентовали список объектов, в отношении которых планируют заключить концессионные соглашения. Парламентарии поддержали только дом имени Лобанова. Также в концессию предлагается сдать Центр детского творчества № 5 на ул. Тульской и пешеходный переход в районе автовокзала. Его состояние вызывают вопросы у горожан, но его содержание сейчас обременительно для бюджета.

Всего в областной столице заключено два концессионных соглашения – в отношении ККЗ "Юбилейный" и котельной на улице Часовой.