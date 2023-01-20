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8:30, 20 января 2023 года

Орловские участковые за несколько часов раскрыли две кражи

У девушки прямо с рабочего места украли телефон и кредитную карту.


В первые рабочие дни нового года орловские участковые уполномоченные задержали подозреваемого по двум эпизодам краж. Потерпевшая оставила мобильный телефон заряжаться на рабочем месте и ненадолго вышла. Вернувшись, она заметила пропажу гаджета. В чехле устройства лежала кредитная карта. 

По записям с камер и показаниям очевидцев полицейские за несколько часов нашли фигуранта. Он успел потратить немного денег с карты, а телефон выбросил в урну, так как не сумел разблокировать устройство. Мобильный успели вовремя найти. 

Мужчине вменяют части "2" и "3" статьи 158 УК РФ: кража и кража с банковского счета. Его взяли под стражу.


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