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8:30, 20 января 2023 года Орловские участковые за несколько часов раскрыли две кражи У девушки прямо с рабочего места украли телефон и кредитную карту.





В первые рабочие дни нового года орловские участковые уполномоченные задержали подозреваемого по двум эпизодам краж. Потерпевшая оставила мобильный телефон заряжаться на рабочем месте и ненадолго вышла. Вернувшись, она заметила пропажу гаджета. В чехле устройства лежала кредитная карта.



По записям с камер и показаниям очевидцев полицейские за несколько часов нашли фигуранта. Он успел потратить немного денег с карты, а телефон выбросил в урну, так как не сумел разблокировать устройство. Мобильный успели вовремя найти.



Мужчине вменяют части "2" и "3" статьи 158 УК РФ: кража и кража с банковского счета. Его взяли под стражу.





Орловское Информбюро





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