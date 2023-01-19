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9:00, 19 января 2023 года Игрок орловских "Русичей" перешел в академию ФК "Зенит" В новом сезоне Иван Шаталов сыграет в ЮФЛ-3.





Полузащитник команды "Русичи" из ЮФЛ "Центр" Иван Шаталов перешел в академию ФК "Зенит". В новом сезоне Иван сыграет в ЮФЛ-3. Об этом сообщили в орловском клубе.



В минувшем сезоне ЮФЛ "Центр" Иван Шаталов провел 23 матча, отметился одним забитым мячом и получил пять желтых карточек.



Фото: СШОР "Русичи".





Орловское Информбюро





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