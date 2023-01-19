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17:30, 19 января 2023 года В Болховском районе открылся капитально отремонтированный ФАП Фельдшерско-акушерский пункт в селе Середичи обслуживает порядка ста человек.





В селе Середичи Болховского района Орловской области после капремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает газета "Болховские куранты". На работы направили 1,9 миллиона рублей.



В рамках обновления на объекте заменили кровлю, по фасаду здания смонтировали каркас, снаружи утеплили и отделали сайдингом стены, изнутри – гипсокартоном, полностью заменили полы, систему отопления и электропроводку. Весной начнется благоустройство прилегающей территории.



Помощь в ФАПе получают порядка 100 человек.





Орловское Информбюро





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