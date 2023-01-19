На ремонт культурных учреждений Мценского района выделят 22 миллиона рублей

|
|Главная » Новости
18:30, 19 января 2023 года
На ремонт культурных учреждений Мценского района выделят 22 миллиона рублейПланируется привести в порядок библиотеку, школу искусств и ДК.
Об этом сообщает местная газета "Мценский край". Ремонтные работы проведут во втором квартале 2023 года.
В планах привести в порядок Мценскую районную библиотеку. В ней обновят помещение, мебель, компьютерное оборудование и книжный фонд. На эти цели выделят десять миллионов рублей.
Фасад и кровля Высокинского дома культуры также обновится, а в Отрадинской школе искусств запланирован капитальный ремонт. В школе появятся новые музыкальные инструменты и учебные материалы.
Работы пройдут в рамках национального проекта "Культура".
Сергей СИЛАЕВ