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15:44, 19 января 2023 года В Орле планируют построить три подземных перехода Проекты могут реализовать за счет инвесторов.





Мэрия Орла предлагает возможность строительства ещё трех подземных пешеходных переходов: на пересечении ул. Московской с ул. Герцена, ул. 60-летия Октября с ул. Максима Горького и ул. Комсомольской с ул. МОПРа. Объекты позволят обеспечить безопасность дорожного движения и открыть дополнительные торговые места. Проекты могут реализовать за счет инвесторов.





Орловское Информбюро





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