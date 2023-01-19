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16:19, 19 января 2023 года Гостем программы "Контакт" станет руководитель социального фонда России по Орловской области Анна Елисеева Выпуск можно посмотреть сегодня в 17.40 на канале "Россия 24".





В прямом эфире руководитель регионального отделения расскажет об оплате больничных листов, едином пособии, новых выплатах медработников и других темах.



Телефон прямого эфира 76-32-27.





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