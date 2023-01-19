Андрей Клычков провел прием граждан

К губернатору приехали жители Орла, Кромского и Залегощенского районов.

правительства региона. Рабочая встреча прошла в здании областной администрации 19 января, сообщили в пресс-служберегиона.

Орловцы затронули различные темы в обращении к главе региона: лекарственное обеспечение, помощь в лечении ребенка-инвалида, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями в областной столице.

Также к Андрею Клычкову обратились с вопросами строительства и ремонта дорог в районах. В конце встречи губернатор дал ряд поручений профильным органам и главам районов.