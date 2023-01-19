Андрей Клычков провел прием граждан

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19:00, 19 января 2023 года
Андрей Клычков провел прием гражданК губернатору приехали жители Орла, Кромского и Залегощенского районов.
Рабочая встреча прошла в здании областной администрации 19 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Орловцы затронули различные темы в обращении к главе региона: лекарственное обеспечение, помощь в лечении ребенка-инвалида, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями в областной столице.
Также к Андрею Клычкову обратились с вопросами строительства и ремонта дорог в районах. В конце встречи губернатор дал ряд поручений профильным органам и главам районов.
Сергей СИЛАЕВ