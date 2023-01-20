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7:30, 20 января 2023 года В центре "Созвездие Орла" возобновляет работу кружок "Соревновательная робототехника" Ребят научат не только создавать и строить роботов из конструкторов, но и управлять ими.





В феврале в образовательном центре "Созвездие Орла" возобновляет работу кружок "Соревновательная робототехника". Здесь ждут учеников пятых - восьмых классов. Дети научатся не только создавать и строить роботов из конструкторов, но и управлять ими. Здесь же помогут стать участником робототехнической олимпиады WRO. Занятия очные, каждую среду по две смены. Номер телефона для записи: 8 (980) 366-19-59.





Анна Вайсергисер





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