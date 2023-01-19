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19:30, 19 января 2023 года В Орле наградили победителей и призеров Кубка России по стрельбе из лука В соревнованиях участвовали лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата.





правительства региона. За звание самого меткого стрелка боролись 82 человека из 19 регионов страны. Об этом сообщает пресс-службарегиона. Орловский лучник Роман Пачин остановился на стадии 1/8 финала, где уступил будущему победителю.



Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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