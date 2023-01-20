Главная » Новости



10:00, 20 января 2023 года Участник СВО поблагодарил орловскую пенсионерку за вязаные носки Об очередном примере надежности тыла рассказали в мэрии областной столицы.





85-летняя Клавдия Семенихина и ее 72-летняя сестра Галина Зайцева передают вязаные носки ручной работы и пошитые комплекты белья участникам СВО. Об очередном примере надежности тыла рассказали в мэрии областной столицы. Галина Павловна шьет белье, а Клавдия Павловна вяжет носки. Занимаются этим с ноября. На пункт сбора изделия рукодельниц носит сооседка. В одну из посылок она вложила записку со своим телефоном: "Носки для вас вязала Клавдия Павловна Семенихина, 85 лет". Солдат, которому достались носки, позвонил по номеру и поблагодарил Клавдию Петровну.



Хороший пример заразителен. Подруга сестер, узнав об их помощи, подключила соседок. За час собрали 60 пар.



На днях с Галиной Павловной встретился начальник теруправления по Советскому району Мераб Дохнадзе. Он поблагодарил сестер за помощь солдатам и вручил им благодарности от лица мэра Орла. К слову, городская администрация помогает мастерицам нитками.



Фото: мэрия Орла









Орловское Информбюро





Новости СМИ2