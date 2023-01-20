пятница 20.01.2023 12:10:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:00, 20 января 2023 года

Участник СВО поблагодарил орловскую пенсионерку за вязаные носки

Об очередном примере надежности тыла рассказали в мэрии областной столицы.


85-летняя Клавдия Семенихина и ее 72-летняя сестра Галина Зайцева передают вязаные носки ручной работы и пошитые комплекты белья участникам СВО. Об очередном примере надежности тыла рассказали в мэрии областной столицы. Галина Павловна шьет белье, а Клавдия Павловна вяжет носки. Занимаются этим с ноября. На пункт сбора изделия рукодельниц носит сооседка. В одну из посылок она вложила записку со своим телефоном: "Носки для вас вязала Клавдия Павловна Семенихина, 85 лет". Солдат, которому достались носки, позвонил по номеру и поблагодарил Клавдию Петровну.

Хороший пример заразителен. Подруга сестер, узнав об их помощи, подключила соседок. За час собрали 60 пар.

На днях с Галиной Павловной встретился начальник теруправления по Советскому району Мераб Дохнадзе. Он поблагодарил сестер за помощь солдатам и вручил им благодарности от лица мэра Орла. К слову, городская администрация помогает мастерицам нитками.

Фото: мэрия Орла




Орловское Информбюро
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.