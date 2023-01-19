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20:30, 19 января 2023 года "Будущее нашей страны в ваших руках": Андрей Клычков встретился с участниками "Движения первых" Орловские школьники предложили губернатору создать театральные студии и планируют оказать помощь нуждающимся.





18 января губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с участниками первого съезда Движения детей и молодежи от нашего региона.. Как будет развиваться движение на Орловщине и что ребята предложили губернатору – в репортаже ГТРК "Орел".



Истоки движения В апреле минувшего года семиклассница из Луганска Диана Красовская предложила президенту Владимиру Путину создать движение, объединяющее детей России. Главе государства идея понравилась, законопроект оперативно внесли в Госдуму, а уже в декабре 2022 состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На нем побывали и молодые жители нашего региона. Ребята из Орла, муниципального округа и Урицкого района три дня находились в столице и рассказали о впечатлениях губернатору.

Глава региона вошел в малый зал, поприветствовал участников встречи и взял слово.

– Сегодня, безусловно, на вас возлагается огромная ответственность. Будущее нашей страны в ваших руках. От того, как вы к этому подойдете, будет зависеть то, что будет происходить в нашей стране, - начал диалог Андрей Клычков.



Образовательный квест и театральные студии Презентацию проекта повышения культурной привлекательности региона "Орел: вчера, сегодня, завтра" подготовил ученик 11 класса школы №45 Орла Кирилл Зимарин.

- Предполагается, что основой для проведения квеста станут памятные дома пятерых писателей, - поделился Кирилл. Во время образовательного квеста орловцы и гости региона узнают больше о жизни творчестве Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Николая Лескова, Федора Тютчева и Афанасия Фета. Контрольных точек маршрута планируется семь. – Это историко-литературный музей, музей писателей-орловцев, музей Тургенева, музей Бунина, Дом-музей Лескова, домик Лизы Калитиной, "Дворянское гнездо", - рассказал орловец. Губернатор сделал акцент на том, чтобы не было пересечения со старыми маршрутами и добавил, что не помешает проект украсить такой изюминкой, которой нет ни у кого.



Затем последовал длинный вопрос о культуре от Елены Жирновой. – Культура Орловской области богата на таланты в различных сферах. Наши земляки – не только писатели и поэты. У нас много замечательных театров, знаменитый институт культуры. Мне кажется, ребятам было бы интересно попробовать себя не только в школьной самодеятельности, но и на профессиональной сцене, - поделилась мыслями Елена. Орловчанка предложила главе региона создать театральное объединение на базе театров и института культуры, где в роли наставников могут выступить профессиональные режиссеры и актеры, а отрепетированные спектакли показывать зрителям. – Кому дать команду? – пошутил Клычков. – Я думаю здесь возражений не будет, - ответил губернатор. Глава региона порекомендовал сформировать коллектив желающих и заручиться помощью молодых актеров, постановщиков, а в институте культуры и местных театрах в предоставлении сцены вряд ли откажут. Волонтерство и стрельба Глеб Сафонов обратился с просьбой к главе региона, а затем предложил организовать волонтерское движение в регионе, помогающее тем, кому не хватает ресурсов на элементарные вещи. Орловец рассказал, что в рамках подготовки он стреляет из малокалиберного пистолета, но это происходит довольно редко, потому что без охранника школьники не имеют права доставать малокалиберное оружие, а устроить человека на работу в учебное учреждение может позволить себе не более, чем на два месяца в год. — Потребность, на самом деле, небольшая. По спортсменам я выясню, - пообещал Клычков. Глеб также был в группе волонтерской организации, которая занимается помощью нуждающимся людям. В первую очередь, это пенсионеры, которым не хватает денег на оплату жилья и продукты, и многодетные семьи. Им поставляют необходимое обычные граждане. Парень успел пообщаться с руководителями, которые согласились сотрудничать с Орловщиной и готовы помочь в создании центра. Единственное условие – в регионе необходимо найти помещение, которое подойдет по площади и месторасположению. – Как вы смотрите на идею создания этой волонтерской организации в нашем регионе? – спросил Глеб Сафонов у Андрея Клычкова. - Я за, - ответил губернатор. – Мы сейчас этой работой активно занимаемся: помощь семьям мобилизованных, многодетным семьям, детям-инвалидам, - сказал глава региона. Затем губернатор предложил обратиться в семейный многофункциональный центр и воссоединившись начать вести работу. Андрей Евгеньевич отметил, что правильнее не дублировать помощь, а соединиться с единомышленниками. – Какая интересная у вас жизнь: из пистолета стреляете, борьбой занимаетесь, - заметил Клычков. Чуть более чем через час после начала мероприятия вопросов не осталось ни у кого. – Я за все ваши инициативы, - подвел итог встречи губернатор. За небольшой промежуток времени стороны обсудили обширный спектр вопросов: строительство учебного кампуса в Орле, образование в нашем регионе, дополнительные баллы для поступления в орловские вузы, шоу талантов среди школьников. Также звучали предложения о создании специализированных классов фотомастерства в школах и единого центра физической подготовки. Участники мероприятия сошлись во мнении, что необходимо всегда проявлять инициативу и доводить собственные идеи до конца.



Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей СИЛАЕВ





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