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21:59, 19 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





– В ходе обследования теплотрассы выявлены аварийные участки, которые решили незамедлительно устранить; – Очередная посылка сегодня доставлена солдатам на передовую;

- Сегодня в Орле открылась выставка работ корреспондентов Великой Отечественной войны;



– В Орле сегодня стартовал турнир по фехтованию.



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