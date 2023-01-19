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21:00, 19 января 2023 года В следственном изоляторе Орла отметили Крещение Господне Уже четверть века в стенах бывшего каторжного централа проходят богослужения.





В Орловском СИЗО отбывает наказание более 600 человек. В основном это подозреваемые или подследственные. Есть и осужденные, чуть больше 30. Они имеют право посещать молельную комнату.



Подробнее о том, как здесь прошел один из главных православных праздников – в сюжете Юлии Сабельниковой.





Юлия Сабельникова





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