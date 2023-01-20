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9:33, 20 января 2023 года

Министр экономического развития РФ прибыл с рабочим визитом в Орловскую область

Первым пунктом поездки Максима Решетникова стала территория опережающего социально-экономического развития "Мценск".


20 января в Орловскую область с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он уже находится на территории опережающего социально-экономического развития "Мценск", - сообщают "Телеграммы из Орла". Здесь созданы особые условия по налоговым льготам и преференциям для резидентов. Их на сегодняшний день 13. В региональную экономику ими уже инвестировано 4,6 миллиарда рублей, а также создано свыше двух тысяч рабочих мест при десятилетнем плане в 10 тысяч.

Резидентами ТОСЭР добываются цветные металлы из электронного лома, производятся оконные и дверные фурнитуры, цветной металлический покат, алюминиевые порошки и гранулы, синтетические флюсы, тарные материалы из пластмассы, полиэтиленовые пакеты.

Видео: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"


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