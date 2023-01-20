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10:30, 20 января 2023 года Проект благоустройства парка "Земля Вятичей" в Кромах прошел госэкспертизу Его одобрили к реализации.





Проектно-сметная документация по благоустройству парка "Земля Вятичей" в Кромах прошла государственную экспертизу. Проект одобрен к реализации. Напомним, что он победил в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды. Главе района Андрею Усикову рекомендовано приступить к конкурентным процедурам, - сообщает областной информационный портал. Сметная стоимость объекта составит более 73 миллионов рублей.



В центре Кром в раках проекта построят деревянные башни, крепость и мельницу. Для комфортного отдыха кромчан планируют создать танцевальную, детскую и смотровую площадки, арт-объекты, аллею, беседки, пешеходный мост и кафе. Работы собираются начать в этом году. Они должны пройти в три этапа.



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Орловское Информбюро





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