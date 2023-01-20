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11:30, 20 января 2023 года Прошлое и будущее объединяют Орловщину и Валаам В святочные дни орловцы смогли насладиться уникальными голосами мужского хора Валаамского монастыря. Творческий коллектив представил свою рождественскую концертную программу "Свет Христов". О творчестве и дружеских связях - в интервью с худруком коллектива Александром Бордаком.











Юлия Опанасюк





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