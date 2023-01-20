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12:00, 20 января 2023 года Орловская Росгвардия проэкзаменовала охранников Проверили как теорию, так и практические навыки.





В школе подготовке охранников ежегодно проходит экзамен на профпригодность. Проверяют как теорию, так и практические навыки. Теория включает знание законодательства в сфере охранной деятельности и оборота оружия, основы медподготовки и особенностей применения оружия и спецсредств. Ошибиться здесь можно лишь единожды.



Непригодными к дальнейшей службе признали четырех работников ЧОПов и двух сотрудников вневедомственной охраны. Порядка 400 человек отправлены на пересдачу. Это последняя попытка, третьей не будет.





Татьяна Тимохина





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