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11:00, 20 января 2023 года Максим Решетников посетил предприятия ТОСЭР "Мценск" Министр экономического развития России находится в Орловской области с рабочим визитом.





Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Орловскую область посетил предприятия, расположенные на территории опережающего экономического развития "Мценск".



Министр побывал на заводе "Аурус", где из отходов печатных плат и медесодержащего лома добываются полезные элементы: медь, серебро, золото, платина и палладий. Уникальным предприятие делает то, что эти металлы здесь доводят до высочайшей степени очистки – 999 пробы.



В минувшем году предприятие инвестировало 302 миллиона рублей и планирует расширять производственные мощности. Сейчас максимальная возможность завода – переработка около 350 тонн печатных плат в месяц.



Также Решетников посетил мценский завод профессионального оборудования. Здесь производят производит уплотнители для окон и оконную фурнитуру. На реализацию инвестпроекта направлено 780 миллионов рублей.



По итогам минувшего года на предприятии создано 163 новых рабочих места, в текущем году планируется привлечь еще 45 новых сотрудников.





Орловское Информбюро





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