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14:00, 20 января 2023 года В Орле проходят крупные соревнования по фехтованию Первыми оружие взяли в руки кадеты – спортсмены от 15 до 18 лет.





В борьбу за медали вступили юноши и девушки до 18 лет, представляющие 47 регионов страны, а также спортсмены из Беларуси. Сильнейшие определятся во всех трех видах оружия, а также в командном первенстве. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.





Анастасия Дорохова





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